CHEYENNE – The Laramie County Community College Board of Trustees will hold a special board meeting at 4 p.m. today, Wednesday, Oct. 7.

The trustees will discuss agenda items for the upcoming Wyoming Community College Commission meeting.

Members of the public who wish to engage with this meeting must do so via the Zoom meeting platform. Instructions on how to access the meeting, as well as agendas and minutes, can be found online at lccc.wy.edu/about/board.

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