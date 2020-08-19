CHEYENNE – Smart Sports Medicine is partnering with several other local businesses to give away free backpacks and school supplies this weekend to children in grades K-12.

Students must be present when backpacks are picked up at 5307 Yellowstone Road between 8 a.m. and 4 p.m. Saturday. To register for a backpack, stop by Smart Sports at that address or call 307-632-7677 by Friday.

Other sponsors include Frontier Trampoline Park, The Desperado Depot, 307 Nutrition Company, UniWyo Federal Credit Union and Cheyenne Dog Food Company.

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