...SIGNIFICANT DRY LIGHTNING EVENT LIKELY WEDNESDAY AFTERNOON...
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM MDT
WEDNESDAY FOR DRY LIGHTNING FOR FIRE WEATHER ZONES 301, 302, 303,
305, 306, 307, 308, 309, AND 310...
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONE 301 THROUGH 303 AND 305
THROUGH 310
* WIND...WEST TO WEST NORTHWEST 15 TO 20 GUSTING TO 30 MPH.
MUCH STRONGER DOWNBURST WINDS WITH THUNDERSTORMS. DOWNBURST
WINDS TO 50 MPH POSSIBLE WITH THUNDERSTORMS.
* HUMIDITY...12 TO 16 PERCENT.
* HAINES...5 TO 6.
* THUNDERSTORMS...THUNDERSTORMS DEVELOPING AROUND NOON TIME
BECOMING MOST NUMEROUS DURING THE AFTERNOON. VERY LITTLE
RAINFALL EXPECTED WITH STORMS.
* HIGHEST THREAT...IS LOCATED IN THE VICINITY OF THE MOUNTAINS
ACROSS SOUTHEAST WYOMING. THE LARAMIE RANGE WILL SEE THE
HIGHEST COVERAGE OF AFTERNOON THUNDERSTORMS.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY.
OUTDOOR BURNING IS NOT RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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