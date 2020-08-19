LARAMIE – The Wyoming Grape Guide is now available for download as a PDF or ePub format at https://bit.ly/WY-grape-guide from the University of Wyoming Extension.

The guide provides basic information on grape cultivation specific to Wyoming. Topics include vineyard establishment, variety selection and harvest.

“This guide was created for all grape enthusiasts, the backyard gardeners to commercial producers, to increase their success with cultivating grapes in Wyoming,” said Jeremiah Vardiman, UW Extension agriculture and horticulture educator, in a news release.

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