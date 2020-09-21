CHEYENNE – Wyoming gas prices are unchanged in the past week, averaging $2.16 per gallon Monday, according to GasBuddy.com's daily survey of 494 stations.

Gas prices in Wyoming are 0.8 cents per gallon lower than a month ago, and stand 48.1 cents per gallon lower than a year ago.

According to GasBuddy price reports, the cheapest station in Wyoming was priced at $1.79 per gallon Monday, while the most expensive was $2.79, a difference of $1 per gallon.

The national average price of gasoline has fallen 0.5 cents per gallon in the last week, averaging $2.16 per gallon Monday. The national average is down 1.7 cents per gallon from a month ago, and stands 49.7 cents per gallon lower than a year ago.

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