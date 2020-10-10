CHEYENNE – The Laramie County Sheriff’s Department is seeking information related to a burglary that occurred in the 4300 block of Interstate 80 Service Road.

Between Oct. 2 and Oct. 4, a shed was entered and numerous tools were taken, including: two bags of Kline electricians hand tools, including lineman’s pliers, dikes and needle nose pliers; two Torque wrenches; two sets of Husky brand wrenches; two sets of sockets; and three tool boxes (one Craftsman brand and two others an unknown name brand).

If you have information about this or any other crime, call Crime Stoppers-Silent Witness at 307-638-TIPS or go online to silentwitnesslaramiecounty.com. You will remain anonymous and may be eligible for a cash reward of up to $1,000.

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