CHEYENNE – The Laramie County Sheriff’s Department is seeking information related to a burglary that occurred in the 2900 block of Whitney Road.

Sometime prior to Sept. 7, a shed was entered. A 10-foot utility flatbed trailer with Wyoming registration 2-2561, a Cub Cadet rototiller, a Blue Bird power rake, three metal detectors and an arrowhead collection were taken.

If you have information about this or any other crime, call Crime Stoppers-Silent Witness at 307-638-TIPS or go online to silentwitnesslaramiecounty.com. You will remain anonymous and may be eligible for a cash reward of up to $1,000.

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