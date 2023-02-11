Cheyenne: Bernadette R. Aguirre, BS; Darla D. Albright, BSFC; Christopher D. Alexander, BSB; Alexander J. Allison, BA; Jacob D. Brownell, BS; Megan E. Burns, BSB; Brianna R. Chalifour, BSB; Coleden A. Church, BS; Jonathan R. Cicarelli, MS; Nicole Marie Costigan, MBA; Emily G. Davis, BSN; Hannah Dempsey, BA; Ashleigh L. Ellis, BSN; Elizabeth Ann Erickson, BSME; Lillian Fish, BA; Gabriel P. Floud, BSCE; Caitlin Garcia, BS; Grant J. Golding, BS; Justin E. Gorman, MBA; Jillian Mae Guest, BS; Tyra Alexis Gutrick, BA; Cassidy Marin Hager, BA; Tatum O. Hayes, BSFC; Oressa Heilig, BSB; Kyla Heinig, BSCS; Robert Herbel, BS; Hayden C. Higgins, BA; Kaitlyn C. Hogan, BA; Erin M. Jackson, BSN; Maeci J. Jackson, BSB; Alexandra Jaye, BS; Abby Doreen Jensen, BSN; Dayna Johnson, MS; Jordan Mackenzie Johnson, BS; Kylie M. Kolkman, BS; Madeleine Kupec, BSB; Anna Larson, BS; Jadon Lopez, BSB; Erin Martin, MS; Braydon A. Martinez, BA; Jay Michael Matter, BSME; Erin E. McCalla, BS; Nickolas Steven Meier, BSAR; Aaron J. Moon, CERT and MA; Austin L. Moon, BS and CERT; Tori J. Moore, BSN; Michael H. Mullett, BS; Abbey Muniz, MS; Kathleen L. O’Donnell, MS; Kendall N. O’Donnell, BS; Shellamae Olsen, BSB; Amanda Marie Pontillo, MS; Taylor R. Rogers, BSB; Caitlyn A. Ruiz, BS; Lindsey A. Ruiz, BS; Ashley N. Santora, BA; Taylen Elizabeth Sewell, BS; Abigail Sisneros, BS; Anna Marie Skrobot, CERT; Jessy W. Smart, BA; Casandra C. Smith, BA; Robert M. Steely, BSB; Andrew K. Steffen, BA; Sasha Lynn Stellern, MA; Spencer R. Stephens, MBA; Gemma W. Szott, CERT; Fawn M. Tafoya, MS; Brayden A. Taylor, BA; Kilee J. Thompson, BSN; Katearie Thoms, BS; Tyler N. Trissel, BS; Jill Veltkamp, BS; Jessica D. Watkins, BSN; Kristen H. Wilhelm, BS; Ethan R. Wilkins, BSB; Katelyn Jeanette Williams, BM; Monica Benes Wilson, BSB; William Darius Wimbley, BA; Desiree Wisdorf, BSN; Jeremiah Robert Dean Wordeman, BA; Mingna Zeng, BS
Pine Bluffs: Hunter P. Jeffres, BS, and Harper L. Pachel, BA and BS