Weather Alert

...The Flood Warning continues for the following rivers in Wyoming... Little Snake River near Little Snake River near Dixon and Baggs affecting Carbon County. .Snowmelt above 9000ft will continue to create daily fluctuations on the Little Snake River this week. Rainfall this week may add to the rises. For the Little Snake River...including Little Snake River near Dixon...Minor flooding is forecast. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Flooding is occurring or is imminent. Most flood related deaths occur in automobiles. Do not attempt to cross water covered bridges, dips, or low water crossings. Never try to cross a flowing stream, even a small one, on foot. To escape rising water find another route over higher ground. Even 6 inches of fast-moving flood water can knock you off your feet and a depth of 2 feet will float your car. Never try to walk, swim, or drive through such swift water. If you come upon flood waters, stop, turn around and go another way. Turn around, don't drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued Tuesday morning at 600 AM MDT. && ...FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE... * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Little Snake River near Little Snake River near Dixon and Baggs. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...Impacts...Minor Flood Stage starts at 9.5 feet. Standing water occurs over low lying areas along the left and right river banks. Minor lowland flooding occurs near the town of Baggs. At 10.5 feet, Moderate flooding occurs in many areas throughout the town of Baggs. Moderate to major lowland flooding occurs from Dixon to Baggs. Flood wave travel time to Baggs is approximately 2 to 3 hours. * ADDITIONAL DETAILS... - There is no current observed data. - Forecast...The river will oscillate around flood stage with a maximum value of 10.0 feet Thursday morning. - Flood stage is 9.5 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 10.1 feet on 02/11/1962. - http://www.weather.gov/safety/flood && Fld Observed Forecasts (11 am MDT) Location Stg Stg Day/Time Tue Wed Thu Little Snake River Little Snake River near Dixo 9.5 MSG unknown 9.6 9.8 9.7 &&