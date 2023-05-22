ROCK SPRINGS -- Western Wyoming Community College (Western) released the honor roll for the spring 2023 semester.
President's List
- Adkison, Eilana Reliance, Wyoming
- Anderson, Ian Rock Springs, Wyoming
- Anderson, Oliver Rock Springs, Wyoming
- Anderson, Sara Grace, Idaho
- Archuletta, Shenan Rock Springs, Wyoming
- Asper, Erral Rock Springs, Wyoming
- Barton-Stewart, Rebecca Rock Springs, Wyoming
- Bell, Nikaila South Weber, Utah
- Bertagnolli, Victoria Rock Springs, Wyoming
- Bindl, Brooke Fort Bridger, Wyoming
- Birch, Ashelynn Green River, Wyoming
- Bitters, Alexander Rock Springs, Wyoming
- Bradley, Meghan Rock Springs, Wyoming
- Brown, Lindsey Rock Springs, Wyoming
- Busby, Kaleb Rock Springs, Wyoming
- Cecil, Tricia Rock Springs, Wyoming
- Cheney, Savannah Rock Springs, Wyoming
- Clawson, Parker Rock Springs, Wyoming
- Click, Kaleb Rock Springs, Wyoming
- Cloward, Hayley Green River, Wyoming
- Corsi, Kortni Afton, Wyoming
- Coy, Ethan Kimberly, Idaho
- Cozad, Rikki Rock Springs, Wyoming
- Crawford, Felicia Green River, Wyoming
- Davidson, Sara Rock Springs, Wyoming
- Davis, James Green River, Wyoming
- Davis, Grace Pinedale, Wyoming
- Doxey, Abigail Hyde Park, Utah
- Edman, Claire Rock Springs, Wyoming
- Fernandez, Zoe Rock Springs, Wyoming
- French, Davan Rock Springs, Wyoming
- Froman, Timothy Rock Springs, Wyoming
- Gilbertson, Cory Lyman, Wyoming
- Goff, Rachel Rock Springs, Wyoming
- Gomez, Brittany Green River, Wyoming
- Gonzalez, Orlando Rock Springs, Wyoming
- Granthem, Emma Lehi, Utah
- Griffiths, Jace Green River, Wyoming
- Hamblin, Candy Evanston, Wyoming
- Harmon, Casey Rock Springs, Wyoming
- Hautala, Hailey Rock Springs, Wyoming
- Hautala, Abby Rock Springs, Wyoming
- Hensley, Karson Rock Springs, Wyoming
- Hess, Barrick Rock Springs, Wyoming
- Howes, Preston Afton, Wyoming
- Jacobsen, Derek Rock Springs, Wyoming
- Jacobson, Danyell Rock Springs, Wyoming
- Johnson, Lachlan Afton, Wyoming
- Jurado, Karla Rock Springs, Wyoming
- Kautzman, Zoe Rock Springs, Wyoming
- Kelley, Samantha Rock Springs, Wyoming
- Kelly, Christian Kemmerer, Wyoming
- Kertz, Morgan Lyman, Wyoming
- Lampert, Ryan Rock Springs, Wyoming
- Levengood, Paizley Kemmerer, Wyoming
- Lowell, Lucy Rock Springs, Wyoming
- Maynard, Cade Rock Springs, Wyoming
- McDermott, Wyatt Thermopolis, Wyoming
- Mei, Andy Rock Springs, Wyoming
- Moody, Chase Rock Springs, Wyoming
- Nations, Dashaela Rock Springs, Wyoming
- Neff, Marlene Green River, Wyoming
- Nelson, Ethan Afton, Wyoming
- Nichik, Peter Rock Springs, Wyoming
- Niemoth, Celeste Rock Springs, Wyoming
- Olsen, Brian Rock Springs, Wyoming
- Ortiz, Aaron Kemmerer, Wyoming
- Parker, Marlan Green River, Wyoming
- Prettyman, Summer Rock Springs, Wyoming
- Razo, Itzayana Evanston, Wyoming
- Revelli, Haley Rock Springs, Wyoming
- Reynolds, Forbes Green River, Wyoming
- Ricks, Bridger Perry, Utah
- Runnion, Aiden Kemmerer, Wyoming
- Salas, Isabell Green River, Wyoming
- Schulthess, Kathryn Kemmerer, Wyoming
- Searle, Spencer Rawlins, Wyoming
- Seitz, Alexander Mountain View, Wyoming
- Shereda, Jaron Green River, Wyoming
- Sherwin, Gregory Green River, Wyoming
- Sikora, Kaley Franktown, Colorado
- Starner, Jerry Rock Springs, Wyoming
- Stewart, Tara Rock Springs, Wyoming
- Tanaka, Hana Fukuoka, Japan
- Thomas, Alexis Evanston, Wyoming
- Thomson, Catherine Pinedale, Wyoming
- Thornton, Leiana Kahului, Hawaii
- Tomich, Jason Rock Springs, Wyoming
- Tomich, Stan Rock Springs, Wyoming
- Turner, Allyson Rock Springs, Wyoming
- Villarreal, Juan Point of Rocks, Wyoming
- Weaver, Kenisten Roosevelt, Utah
- Wilcox, Ava Providence, Utah
- Witte, Samuel Green River, Wyoming
- Woodruff, Tony Rock Springs, Wyoming
Dean's List
- Abram, Aspen Rock Springs, Wyoming
- Aguilar, Crystal Rock Springs, Wyoming
- Alldredge, Cadence Rock Springs, Wyoming
- Alldredge, Saige Rock Springs, Wyoming
- Allen, Jean Rawlins, Wyoming
- Alvarado, Osvaldo Rock Springs, Wyoming
- Anderson, Wyatt Lyman, Wyoming
- Anderson, Raegan Lyman, Wyoming
- Andrews, Holden Gunnison, Colorado
- Archibald, Emmie Green River, Wyoming
- Atkinson, Timothy Rock Springs, Wyoming
- Aullman, Kyler Afton, Wyoming
- Bae, Benjamin Rock Springs, Wyoming
- Bailey, Lillyn Liberty, Utah
- Barnes, Emilee Green River, Wyoming
- Barnes, Cole Rock Springs, Wyoming
- Bennion, Kambria Grover, Wyoming
- Berg, McKayla Lyman, Wyoming
- Blom, Tamryn Casper, Wyoming
- Boahene, Ignes Rock Springs, Wyoming
- Boice, Kristina Rock Springs, Wyoming
- Botz, Zoe Rock Springs, Wyoming
- Brandt-Laney, Cameron Rock Springs, Wyoming
- Brewer, Denise Rawlins, Wyoming
- Broom, Esther Bountiful, Utah
- Brough, Samantha Rock Springs, Wyoming
- Brown, Lexus Afton, Wyoming
- Burton, Cindy Rock Springs, Wyoming
- Cain, Jeremy Cedar City, Utah
- Cantlin, Ethan Mountain View, Wyoming
- Cantlin, Alysa Mountain View, Wyoming
- Cassel, Kristina Rock Springs, Wyoming
- Christensen, Cash Rock Springs, Wyoming
- Clark, Larry Descanso, California
- Coburn, Dylan Rock Springs, Wyoming
- Coburn, Jax Marysvale, Utah
- Cohen, Daniel Heber City, Utah
- Condos, Trever Rock Springs, Wyoming
- Conover, Bradyn Rock Springs, Wyoming
- Curtis, Emma Rock Springs, Wyoming
- Curtis, Madelynn Evanston, Wyoming
- Davenport, Demetrius Rock Springs, Wyoming
- Davidson, Rhett Rock Springs, Wyoming
- De la Torre, Eduardo Rock Springs, Wyoming
- Denney, Glenis Cody, Wyoming
- DeVree, Lillie Rock Springs, Wyoming
- Diaz, Andrew Rock Springs, Wyoming
- Douglass, Sefton Lyman, Wyoming
- Eason, Harlie Green River, Wyoming
- Eastman, Kaden Green River, Wyoming
- Ellison, Shane Rock Springs, Wyoming
- Emden, Cassandra Rock Springs, Wyoming
- Erickson, Colton Woods Cross, Utah
- Escobedo, Erik Saratoga, Wyoming
- Fernandez, Addyson Rock Springs, Wyoming
- Fleetwood, Robert Rawlins, Wyoming
- Floyd, Logan Rock Springs, Wyoming
- French, Kaydence Evanston, Wyoming
- Fry, Tanya Rock Springs, Wyoming
- Fryer, Brayden Mountain View, Wyoming
- Galley, Mark Green River, Wyoming
- Gamoke, Geraldine Rock Springs, Wyoming
- Garcia, Gabriel Rock Springs, Wyoming
- Garrison, Tanner Rock Springs, Wyoming
- Garver, Matthew Green River, Wyoming
- Gomez, Skylee Green River, Wyoming
- Gonzalez, Fernanda Rock Springs, Wyoming
- Grajeda, Gabriela Green River, Wyoming
- Graley, Alana Kemmerer, Wyoming
- Gross, Hunter Mountain View, Wyoming
- Guffey, Ashlynn Rock Springs, Wyoming
- Gunduz, Ceyda Rock Springs, Wyoming
- Guymon, Daniel Rock Springs, Wyoming
- Haliburton, Krystal Rock Springs, Wyoming
- Hancock, Kierra Evanston, Wyoming
- Harmon, Travis Laramie, Wyoming
- Harris, Emily Kemmerer, Wyoming
- Harrison, Alicia Green River, Wyoming
- Hart, Kalaysia Evanston, Wyoming
- Hawkins, Marquel Evanston, Wyoming
- Heatherman, Kelli Green River, Wyoming
- Henderson, Corinne Morgan, Utah
- Hernandez, Ashley Green River, Wyoming
- Hernandez, Ashley Rawlins, Wyoming
- Hobbs, IylieMae Elk Mountain, Wyoming
- Hogge, McCall Liberty, Utah
- Hosford, Kylee Green River, Wyoming
- Howe, Nicholas Rock Springs, Wyoming
- Hughes, Nicholas Rock Springs, Wyoming
- Huitt, Curtis Rock Springs, Wyoming
- Hunt-Nicodemus, Ashlee Big Piney, Wyoming
- Hurdsman, Audrey Robertson, Wyoming
- Ibeneme, Blessing Maputo, Mozambique
- Irene, Bryan Green River, Wyoming
- Islas Sanchez, Jose Rock Springs, Wyoming
- Johnson, Jocelyn Evanston, Wyoming
- Jones, Hagan Farson, Wyoming
- Kauchich, Hunter Rock Springs, Wyoming
- Keil, Jackson Sterling, Colorado
- Kendall, Rylee Rock Springs, Wyoming
- Kennah, Abigail Green River, Wyoming
- Kinyon, Adam Rock Springs, Wyoming
- Knaphus, Haleigh Rock Springs, Wyoming
- Kopp, Easton Rock Springs, Wyoming
- Landsverk, Julia Etna, Wyoming
- Larson, Adam Rock Springs, Wyoming
- Leavitt, Kasia Rock Springs, Wyoming
- Leavitt, Rylee Kemmerer, Wyoming
- Leonhardt, Kelsy Rock Springs, Wyoming
- Lott, Anastasia Rock Springs, Wyoming
- Luck, Kyle Green River, Wyoming
- Lupher, Dane Mountain View, Wyoming
- Madsen, Owen Afton, Wyoming
- Magana, Cesar Green River, Wyoming
- Martinez, Monica Rock Springs, Wyoming
- McPhee, Edward Denver, Colorado
- Mecham, Kirill Grantsville, Utah
- Medina, Adrian Rock Springs, Wyoming
- Mei, Tony Rock Springs, Wyoming
- Merkley, Abigail Farson, Wyoming
- Meyer, Katrina Rock Springs, Wyoming
- Mignerey, Kiera Rock Springs, Wyoming
- Miller, Jayden Chinook, Montana
- Mitchell, Devin Rock Springs, Wyoming
- Mitchelson, Lain Rock Springs, Wyoming
- Moneyhun, Alyx Rock Springs, Wyoming
- Montoya, Savannah Rock Springs, Wyoming
- Murray, Allison Rock Springs, Wyoming
- Nations, Dillon Rock Springs, Wyoming
- Navarro, Emily Green River, Wyoming
- Nelson, Carla Rock Springs, Wyoming
- Nettik, Molly Rock Springs, Wyoming
- Newcomb, Andrew Denali Park, Alaska
- Nibert, Ashlyn Weatherford, Texas
- Nield, Jayden Afton, Wyoming
- Nielsen, Olivia Green River, Wyoming
- Obrien, Guadalupe Rock Springs, Wyoming
- Oehler, Stephanie Fort Bridger, Wyoming
- Olson, Ryan Rock Springs, Wyoming
- Owens, Morgan Green River, Wyoming
- Panzer, Conner Rock Springs, Wyoming
- Parker, John Rock Springs, Wyoming
- Payan, David Rock Springs, Wyoming
- Pham , Phuong Rock Springs, Wyoming
- Phelps, Cody Pinedale, Wyoming
- Pizarro, Jesus Rock Springs, Wyoming
- Pruden, Grace Sandy, Utah
- Rall, Enshawntae Rock Springs, Wyoming
- Randall, Misty Rock Springs, Wyoming
- Reed, Zander Farson, Wyoming
- Reyes, Claudia Green River, Wyoming
- Riley, Alexandra Rock Springs, Wyoming
- Riter, Jesse Rock Springs, Wyoming
- Ritter, Brittany Kemmerer, Wyoming
- Roberts, Kelli Boulder, Wyoming
- Robles, Enrique Rock Springs, Wyoming
- Rock, Michael Lyman, Wyoming
- Roice, Dalen Rock Springs, Wyoming
- Roper, Estephania Green River, Wyoming
- Ross, Kelly Rock Springs, Wyoming
- Sanchez, Caden Green River, Wyoming
- Sandoval, Christopher Rock Springs, Wyoming
- Sant, Joseph Rock Springs, Wyoming
- Seppie, Tasha Rock Springs, Wyoming
- Shaklee, Cadon Rock Springs, Wyoming
- Shuler, Rachel Rock Springs, Wyoming
- Skinner, Sierra Rawlins, Wyoming
- Sleight, Valerie Rock Springs, Wyoming
- Smith, Jacob Eden, Wyoming
- Smith, Zackery Rock Springs, Wyoming
- Smith, Maggie Rock Springs, Wyoming
- Smoot, Christian North Salt Lake, Utah
- Solano, Lorenzo Rock Springs, Wyoming
- Spicer, Jeran Rock Springs, Wyoming
- Spicer, Mia Rock Springs, Wyoming
- Stephens, Haily Lonetree, Wyoming
- Swasey, Levi Green River, Wyoming
- Torres, Kaitlinn Evanston, Wyoming
- Tucker, Dayisha Green River, Wyoming
- Tuttle, Austyn Rawlins, Wyoming
- Vasquez, Brandy Rock Springs, Wyoming
- Vitanza, Angelina Pinedale, Wyoming
- Wales, Trista Rock Springs, Wyoming
- Walton, Colter Evanston, Wyoming
- Ware, Trenton Rock Springs, Wyoming
- Weber, Nicole Rock Springs, Wyoming
- White, Brookelynn Cheyenne, Wyoming
- Williams, Brian Lyman, Wyoming
- Williams, Heather Green River, Wyoming
- Williams, Emmalee Rock Springs, Wyoming
- Winkler, Aubrie Fort Bridger, Wyoming
- Wood, Blake Kemmerer, Wyoming
- Yaezenko, Lindsey Rock Springs, Wyoming
- Yenney, Mason Rock Springs, Wyoming
- Yoak, Madison Green River, Wyoming
- Zazueta, Alexa Evanston, Wyoming
- Zuck, Laci Rock Springs, Wyoming
Part Time Honor Roll
- Aguayo, Heather Rock Springs, Wyoming
- Alatorre, Alexa Green River, Wyoming
- Alvarado-Godina, Leslie Rock Springs, Wyoming
- Anaya, Sara Big Piney, Wyoming
- Anderson, Ashley Rock Springs, Wyoming
- Bailey, Madison Twin Falls, Idaho
- Beck, Katelin Green River, Wyoming
- Boglino - Mercer, Tamara Mountain View, Wyoming
- Bromley, Allison Encampment, Wyoming
- Burgess, Trysta Evanston, Wyoming
- Burnham, Kaitlyn Mountain View, Wyoming
- Calendas, Daniel Rock Springs, Wyoming
- Carmine, Krystal Rock Springs, Wyoming
- Chatterley, Dylan Rock Springs, Wyoming
- Christiansen, Emma Green River, Wyoming
- Clark, Courtney Green River, Wyoming
- Cochrun, Raygan Green River, Wyoming
- Cooney, Jeanette Cora, Wyoming
- Cordova, Braxton Green River, Wyoming
- Cozzens, Sophia Rock Springs, Wyoming
- Cozzens, Hallie Rock Springs, Wyoming
- Croft, Zachary Rock Springs, Wyoming
- Davies, Mary Rock Springs, Wyoming
- Debernardi, Emily Rock Springs, Wyoming
- DeRosas, Gavin Evanston, Wyoming
- Derosas, Alyssa Evanston, Wyoming
- Dietz, Evan Cokeville, Wyoming
- Drinkle, Allysa Green River, Wyoming
- Eastman, Reese Green River, Wyoming
- Edwards, Aliya Rawlins, Wyoming
- Ferreira, Hugo Vila Nova de Gaia, Portugal
- Fischer, Ryan Green River, Wyoming
- Forbush, Morgen Rock Springs, Wyoming
- Fox, Danniel Kemmerer, Wyoming
- Fox, Taycie Green River, Wyoming
- Friel, Zachary Green River, Wyoming
- Garcia, Lizette Rawlins, WY
- Garwood, Jenna Rawlins, Wyoming
- Godfrey, Samuel Evanston, Wyoming
- Gomez, Malea Green River, Wyoming
- Green, Brinley Rawlins, Wyoming
- Griffin, Heather Big Piney, Wyoming
- Hagge, Lillian Kemmerer, Wyoming
- Hanks, Oaklee Green River, Wyoming
- Hansen, Karson Rock Springs, Wyoming
- Harmon, Skylynn Rock Springs, Wyoming
- Henry, Krishana Rawlins, Wyoming
- Hernandez, Gustavo Rock Springs, Wyoming
- Herwaldt, Brandon Green River, Wyoming
- Hill, Tyden Lyman, Wyoming
- Hinkle, Lydia Dubois, Wyoming
- Hope, Katelynn Mountain View, Wyoming
- Hunsaker, Brynn Rock Springs, Wyoming
- Hurlock, Haley Gilbert, Arizona
- Jamison, Lillian Kemmerer, Wyoming
- Jenks, Colby Big Piney, Wyoming
- Jensen, Wyatt Ft Bridger, Wyoming
- Jones, Madison Green River, Wyoming
- Jones, Sydney Farson, Wyoming
- Jones, Brandon La Barge, Wyoming
- Kolschefsky, Chance Casper, Wyoming
- Kurth, Laural Green River, Wyoming
- Laabs, Katie Rock Springs, Wyoming
- Lamorie, Shanndan Rock Springs, Wyoming
- Larson, Mara Riverton, Wyoming
- Layne, Paige Rock Springs, Wyoming
- Leffers, James Green River, Wyoming
- Lehmann, Alexis Farson, Wyoming
- Lewman, Tonya Rawlins, Wyoming
- Lindsey, Xander Green River, Wyoming
- Love, Lexi Green River, Wyoming
- Lovelady, Bentley Grover, Wyoming
- Lubbers, Sierra Rawlins, Wyoming
- Lucero, Edward Green River, Wyoming
- Lytle, James Afton, Wyoming
- Marcy, Addison Rock Springs, Wyoming
- Mascorro, Juan Rawlins, Wyoming
- May, Hallie Rock Springs, Wyoming
- McBride, Cherise Evanston, Wyoming
- McBurnett, Carter Rock Springs, Wyoming
- Meyers, Andrea Pilesgrove, New Jersey
- Mikesell, Jessalyn Rawlins, Wyoming
- Miner, Lindsay Randolph, Utah
- Mitchell, Jackson Green River, Wyoming
- Mitchell, Nathan Green River, Wyoming
- Morrill, Landen Rock Springs, Wyoming
- Nacey, Presley Rock Springs, Wyoming
- Nellen, Robert Kemmerer, Wyoming
- Nitschke, Eva Rawlins, Wyoming
- Palinek, Jayci Rock Springs, Wyoming
- Park, HanMi Rock Springs, Wyoming
- Patik, Emma Casper, Wyoming
- Peraza Arce, Gabriela Rock Springs, Wyoming
- Potter, Dorathea Green River, Wyoming
- Prater, Neely Pinedale, Wyoming
- Proa, Brissa Rock Springs, Wyoming
- Purcell, James Evanston, Wyoming
- Rainey, Olivia Thayne, Wyoming
- Rasmussen, Helen Riverton, Wyoming
- Roberts, Ella Rock Springs, Wyoming
- Roberts, Brinley Lyman, Wyoming
- Robinson-Kim, Mi Rock Springs, Wyoming
- Rogers, Rena Rock Springs, Wyoming
- Rosas, Mia Green River, Wyoming
- Ruckard, Zion Aurora, Colorado
- Rushing, Matthew Green River, Wyoming
- Sabin, Angela Rock Springs, Wyoming
- Salinas, Aidan Mountain View, Wyoming
- Schamber, Scott Clementon, New Jersey
- Schumacher, Pamela Midvale, Utah
- Seilbach, Taylor Rock Springs, Wyoming
- Sheets, Olivia Green River, Wyoming
- Sheldon, Korra Green River, Wyoming
- Sholey, Thomas Rock Springs, Wyoming
- Sleight, Natalie Rock Springs, Wyoming
- Smith, Wesley Rock Springs, Wyoming
- Stanton, Chevy Green River, Wyoming
- Stanton, Ella Green River, Wyoming
- Stephens, Timothy Rock Springs, Wyoming
- Stoddard, Dalton Kemmerer, Wyoming
- Stotts, Simeon Farson, Wyoming
- Strauss, Kayde Green River, Wyoming
- Strauss, Brianna Green River, Wyoming
- Stubbs, David Kemmerer, Wyoming
- Taylor, Rochelle Green River, Wyoming
- Tirrell, Taylon Green River, Wyoming
- Toomey, Valarie Rock Springs, Wyoming
- Valerio, Vanessa Granger, Wyoming
- Vergara, Abram Green River, Wyoming
- Vierig, Dakota Cokeville, Wyoming
- Vigil, Addie Afton, Wyoming
- VonRembow, James Rock Springs, Wyoming
- Wagstaff, Makenzie Afton, Wyoming
- Ward, Heather Rawlins, Wyoming
- Ward, Rayce Hanna, Wyoming
- Wasseen, Isabelle Rock Springs, Wyoming
- Watkins, Victoria Rock Springs, Wyoming
- Webb, Kassidi Rock Springs, Wyoming
- Welling, ShanDee Evanston, Wyoming
- Westenskow, Lydia Green River, Wyoming
- Wheeler, Kourtni Rock Springs, Wyoming
- Wheeler, Dakotta Rock Springs, Wyoming
- Williams, Marilee Saratoga, Wyoming
- Wilson, Christopher Green River, Wyoming
- Woodward, Taytem Rock Springs, Wyoming
- Young, Brady Green River, Wyoming
- Zarate, Kenia Green River, Wyoming