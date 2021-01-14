Marsh Valley ranks two or three in 3A boys basketball depending on what poll you're sourcing. On Thursday in St. Anthony looked unstoppable beating the number-four-ranked Cougars at home.
SOUTH FREMONT 71, MARSH VALLEY 52
Marsh Valley: 20 14 17 18 — 71
South Fremont: 6 25 15 6 — 52
South Fremont: Tag Bair 19, Kaimen Peebles 14, Cooper Hurt 6, Bridger Poulsen 5, Dallin Orme 4, Ethan Webster 2, Bridger Erickson 2
North Fremont 44, FIRTH 24
North Fremont: 16 8 6 14 — 44
Firth: 5 2 10 7 — 24
North Fremont: Jordan Lenz 8, Luke Hill 13, Max Palmer 10, Hank Richardson 4, Brsonson Childs 9
Firth: A. Jacobsen 2, Holley 4, T. Jacobsen 6, Longhurst 2, Blonquist 9, Park 1
girls basketball
SUGAR-SALEM 51, SHELLEY
Sugar-Salem: 11 11 24 5 — 51
Shelley: 3 8 4 7 — 21
Sugar-Salem: Hailey Harris 6, Liz Baldwin 3, Olivia Crapo 5, Sunny Bennion 3, Katie Miller 7, Natalyah Nead 9, Mardee Fillmore 15
Shelley: Ottley 1, Wattenberger 2, Leckington 3, Madsen 4, Lott 2, Cannon 4, Peebles 4
MADISON 43, IDAHO FALLS 32
Madison: 15 8 12 8 — 43
Idaho Falls: 15 6 8 3 — 32
Madison: Whitney Mackenzie 1, Whitney Wasden 2, Tori Gillette 2, Charlie Cook 6, Grace Dow 11, Sidney Parker 12, McKell Parkinson 9
Idaho Falls: Corgatelli 4, Wood 4, Robertson 17, Cordon 2, Hurst 5