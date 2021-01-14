South Fremont's Cooper Hurt puts up two for the Cougars.
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South Fremont's Cooper Hurt puts up two for the Cougars. 

 Rand Hillman/ Standard Journal

Marsh Valley ranks two or three in 3A boys basketball depending on what poll you're sourcing. On Thursday in St. Anthony looked unstoppable beating the number-four-ranked Cougars at home. 

SOUTH FREMONT 71, MARSH VALLEY 52

Marsh Valley: 20 14 17 18 — 71

South Fremont: 6 25 15 6 — 52

South Fremont: Tag Bair 19, Kaimen Peebles 14, Cooper Hurt 6, Bridger Poulsen 5, Dallin Orme 4, Ethan Webster 2, Bridger Erickson 2

North Fremont 44, FIRTH 24

North Fremont: 16 8 6 14 — 44

Firth: 5 2 10 7 — 24 

North Fremont: Jordan Lenz 8, Luke Hill 13, Max Palmer 10, Hank Richardson 4, Brsonson Childs 9

Firth: A. Jacobsen 2, Holley 4, T. Jacobsen 6, Longhurst 2, Blonquist 9, Park 1

 

girls basketball 

SUGAR-SALEM 51, SHELLEY

Sugar-Salem: 11 11 24 5 — 51

Shelley: 3 8 4 7 — 21

Sugar-Salem: Hailey Harris 6, Liz Baldwin 3, Olivia Crapo 5, Sunny Bennion 3, Katie Miller 7, Natalyah Nead 9, Mardee Fillmore 15

Shelley: Ottley 1, Wattenberger 2, Leckington 3, Madsen 4, Lott 2, Cannon 4, Peebles 4 

MADISON 43, IDAHO FALLS 32

Madison: 15 8 12 8 — 43

Idaho Falls: 15 6 8 3 — 32 

Madison: Whitney Mackenzie 1, Whitney Wasden 2, Tori Gillette 2, Charlie Cook 6, Grace Dow 11, Sidney Parker 12, McKell Parkinson 9

Idaho Falls: Corgatelli 4, Wood 4, Robertson 17, Cordon 2, Hurst 5 

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