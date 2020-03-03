GUSTY WINDS LIKELY THIS AFTERNOON ACROSS THE HIGH PLAINS...
STRONG WESTERLY WINDS WILL DEVELOP LATE THIS MORNING AND
AFTERNOON FOR EASTERN WYOMING AND THE WESTERN NEBRASKA PANHANDLE.
WINDS COULD GUST AS HIGH AS 55 MPH AT TIMES THROUGH THE
AFTERNOON ENDING EARLY THIS EVENING. SECURE LOOSE OUTDOOR ITEMS
AND USE CAUTION IF TRAVELING IN A HIGH A PROFILE VEHICLE. HIGH
WIND WARNINGS REMAIN IN EFFECT FOR THE WIND PRONE PORTIONS OF
SOUTHEASTERN WYOMING THROUGH THIS EVENING. FOR MORE INFO PLEASE
SEE WEATHER.GOV/CYS