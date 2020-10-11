...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT UNTIL NOON MDT SUNDAY...
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED IN COLLABORATION WITH THE
WYOMING DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY, AIR QUALITY DIVISION
AND THE WYOMING DEPARTMENT OF HEALTH.
WHAT...AIR QUALITY ALERT FOR WILDFIRE SMOKE.
WHERE...PORTIONS OF ALBANY AND CARBON COUNTIES AND ALL OF GOSHEN,
PLATTE, NIOBRARA, AND LARAMIE COUNTIES
WHEN...NOW THROUGH NOON MDT SUNDAY
IMPACTS...HEAVY SMOKE FROM MULLEN AND CAMERON PEAK WILDFIRES MAY
CAUSE POOR AIR QUALITY TODAY AS NORTHWEST WINDS TRANSPORT SMOKE
ACROSS THE REGION.
HEALTH INFORMATION...THE WYOMING DEPARTMENT OF HEALTH RECOMMENDS THE
ELDERLY, YOUNG CHILDREN, AND INDIVIDUALS WITH RESPIRATORY PROBLEMS
AVOID EXCESSIVE PHYSICAL EXERTION AND MINIMIZE OUTDOOR ACTIVITIES
DURING THIS TIME. WILDFIRE SMOKE IS MADE UP OF A VARIETY OF
POLLUTANTS, INCLUDING PARTICULATE MATTER AND OZONE, WHICH CAN CAUSE
RESPIRATORY HEALTH EFFECT. ALTHOUGH THESE PEOPLE ARE MOST
SUSCEPTIBLE TO HEALTH IMPACTS, THE DEPARTMENT OF HEALTH ALSO ADVISES
THAT EVERYONE SHOULD AVOID PROLONGED EXPOSURE TO POOR AIR QUALITY
CONDITIONS.
CURRENT CONDITIONS...THE WYOMING DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL
QUALITY, AIR QUALITY DIVISION OFFERS NEAR REAL-TIME AIR QUALITY DATA
FOR WYOMING'S MONITORING STATIONS AND HEALTH EFFECTS INFORMATION TO
HELP THE PUBLIC INTERPRET CURRENT CONDITIONS. CURRENT AIR QUALITY
CONDITIONS ACROSS THE STATE OF WYOMING CAN BE FOUND AT
HTTP://WWW.WYVISNET.COM/
Weather Alert
...HIGH WIND WARNINGS IN EFFECT THIS MORNING THROUGH MONDAY AFTERNOON
FOR PORTIONS OF SOUTHEAST WYOMING...
...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO
6 PM MDT THIS EVENING...
* WHAT...SUSTAINED WEST TO NORTHWEST WINDS 30 TO 40 MPH WITH GUSTS
UP TO 60 MPH.
* WHERE...LARAMIE VALLEY AND CENTRAL LARAMIE COUNTY INCLUDING THE
CITIES OF LARAMIE AND CHEYENNE.
* WHEN...FROM 11 AM THIS MORNING UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING.
* IMPACTS...MAINLY TO TRANSPORTATION. STRONG CROSS WINDS WILL BE
HAZARDOUS TO LIGHT WEIGHT AND HIGH PROFILE VEHICLES, INCLUDING
CAMPING AND TRACTOR TRAILERS. THERE WILL BE A HIGH RISK FOR
VEHICLE BLOW OVERS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PEOPLE SHOULD AVOID BEING OUTSIDE IN FORESTED AREAS AND AROUND
TREES AND BRANCHES. IF POSSIBLE, REMAIN IN THE LOWER LEVELS OF
YOUR HOME DURING THE WINDSTORM, AND AVOID WINDOWS. USE CAUTION IF
YOU MUST DRIVE.
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Weather Alert
...CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS POSSIBLE MONDAY AFTERNOON
SOUTHEAST WYOMING PLAINS AND SOUTHERN NEBRASKA PANHANDLE...
...FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT MONDAY AFTERNOON FOR GUSTY WINDS
AND LOW HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 310 AND 313...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHEYENNE HAS ISSUED A FIRE WEATHER
WATCH, WHICH IS IN EFFECT MONDAY AFTERNOON.
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONES 310 AND 313.
* WIND...SUSTAINED WEST 30 TO 40 MPH WITH GUSTS TO 50 MPH.
* HUMIDITY...12 TO 15 PERCENT.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY.
OUTDOOR BURNING IS NOT RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FIRE WEATHER WATCH MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
MAY DEVELOP. LISTEN FOR LATER FORECASTS AND POSSIBLE RED FLAG
WARNINGS.
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Central High School wide receiver Andrew Johnson runs between two defenders during the game against Campbell County on Friday, Sept. 20, 2019, at Central in Cheyenne. Michael Cummo/Wyoming Tribune Eagle