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Central High School wide receiver Andrew Johnson runs between two defenders during the game against Campbell County on Friday, Sept. 20, 2019, at Central in Cheyenne. Michael Cummo/Wyoming Tribune Eagle

CHEYENNE – Andrew Johnson didn’t hesitate to accept the scholarship University of Wyoming football coach Craig Bohl offered him over the phone Wednesday night.

The Cheyenne Central senior has dreamed of playing for the Cowboys since he was a little boy sitting in the stands at War Memorial Stadium.

Jeremiah Johnke is the WyoSports editor. He can be reached at jjohnke@wyosports.net or 307-633-3137. Follow him on Twitter at @jjohnke.

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