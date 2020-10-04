...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT UNTIL NOON MDT TODAY...
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED IN COLLABORATION WITH THE
WYOMING DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY, AIR QUALITY DIVISION
AND THE WYOMING DEPARTMENT OF HEALTH.
WHAT...AIR QUALITY ALERT FOR WILDFIRE SMOKE.
WHERE...CENTRAL AND EASTERN CARBON COUNTY, NORTH AND CENTRAL ALBANY
COUNTY, SOUTHERN CONVERSE COUNTY, SOUTHWEST PLATTE COUNTY, AND
WESTERN AND CENTRAL LARAMIE COUNTY.
WHEN...THROUGH NOON SUNDAY.
IMPACTS...HEAVY SMOKE FROM THE MULLEN AND CAMERON PEAK FIRES MAY
CAUSE HEALTH EFFECTS TO SENSITIVE GROUPS.
HEALTH INFORMATION...THE WYOMING DEPARTMENT OF HEALTH RECOMMENDS THE
ELDERLY, YOUNG CHILDREN, AND INDIVIDUALS WITH RESPIRATORY PROBLEMS
AVOID EXCESSIVE PHYSICAL EXERTION AND MINIMIZE OUTDOOR ACTIVITIES
DURING THIS TIME. WILDFIRE SMOKE IS MADE UP OF A VARIETY OF
POLLUTANTS, INCLUDING PARTICULATE MATTER AND OZONE, WHICH CAN CAUSE
RESPIRATORY HEALTH EFFECT. ALTHOUGH THESE PEOPLE ARE MOST
SUSCEPTIBLE TO HEALTH IMPACTS, THE DEPARTMENT OF HEALTH ALSO ADVISES
THAT EVERYONE SHOULD AVOID PROLONGED EXPOSURE TO POOR AIR QUALITY
CONDITIONS.
CURRENT CONDITIONS...THE WYOMING DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL
QUALITY, AIR QUALITY DIVISION OFFERS NEAR REAL-TIME AIR QUALITY DATA
FOR WYOMING'S MONITORING STATIONS AND HEALTH EFFECTS INFORMATION TO
HELP THE PUBLIC INTERPRET CURRENT CONDITIONS. CURRENT AIR QUALITY
CONDITIONS ACROSS THE STATE OF WYOMING CAN BE FOUND AT
HTTP://WWW.WYVISNET.COM/
Weather Alert
...CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS MONDAY AFTERNOON FOR MOST OF
SOUTHEAST WYOMING AND THE SOUTHERN NEBRASKA PANHANDLE...
...RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 9 AM TO 7 PM MDT MONDAY FOR LOW
RELATIVE HUMIDITIES AND STRONG GUSTY WINDS...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHEYENNE HAS ISSUED A RED FLAG
WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 9 AM TO 7 PM MDT MONDAY. THE
FIRE WEATHER WATCH IS NO LONGER IN EFFECT.
* WIND...WEST TO NORTHWEST 15 TO 30 MPH WITH GUSTS TO 40 MPH.
* HUMIDITY...10 TO 15 PERCENT.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY.
OUTDOOR BURNING IS NOT RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
&&
Cheyenne Central senior Lexi Puev (center) leaps before hitting the ball over the net during a match against Kelly Walsh High School Saturday, Oct. 3, 2020, at Central. Michael Cummo/Wyoming Tribune Eagle
Cheyenne Central senior Reese Bradley, top, celebrates with teammates after winning a point during a match against Kelly Walsh High School Saturday, Oct. 3, 2020, at Central. Michael Cummo/Wyoming Tribune Eagle
Cheyenne Central senior Lexi Puev (center) leaps before hitting the ball over the net during a match against Kelly Walsh High School Saturday, Oct. 3, 2020, at Central. Michael Cummo/Wyoming Tribune Eagle
Cheyenne Central senior Reese Bradley, top, celebrates with teammates after winning a point during a match against Kelly Walsh High School Saturday, Oct. 3, 2020, at Central. Michael Cummo/Wyoming Tribune Eagle