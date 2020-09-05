...CRITICAL FIRE WEATHER OVER MUCH OF THE AREA SATURDAY AND
SUNDAY...
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO
8 PM MDT THIS EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR
FIRE WEATHER ZONES 302 AND 310...
...FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING
THROUGH SUNDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY
FOR FIRE WEATHER ZONES 302 AND 310...
* WIND...WEST TO SOUTHWEST 15-25 MPH WITH GUSTS UP TO 35 MPH AT
TIMES. WINDS TURN NORTHWEST ON SUNDAY.
* HUMIDITY...8-13 PERCENT.
* HAINES...5-6.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY.
OUTDOOR BURNING IS NOT RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
A FIRE WEATHER WATCH MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
MAY DEVELOP. LISTEN FOR LATER FORECASTS AND POSSIBLE RED FLAG
WARNINGS.
&&
Weather Alert
...CRITICAL FIRE WEATHER OVER MUCH OF THE AREA SATURDAY AND
SUNDAY...
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO
8 PM MDT THIS EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR
FIRE WEATHER ZONES 302 AND 310...
...FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING
THROUGH SUNDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY
FOR FIRE WEATHER ZONES 302 AND 310...
* WIND...WEST TO SOUTHWEST 15-25 MPH WITH GUSTS UP TO 35 MPH AT
TIMES. WINDS TURN NORTHWEST ON SUNDAY.
* HUMIDITY...8-13 PERCENT.
* HAINES...5-6.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY.
OUTDOOR BURNING IS NOT RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
A FIRE WEATHER WATCH MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
MAY DEVELOP. LISTEN FOR LATER FORECASTS AND POSSIBLE RED FLAG
WARNINGS.
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Cheyenne South senior Paige Guille watches the flight of her tee shot on the par-3 Hole No. 10 at the Cheyenne Country Club on Friday, Sept. 4, 2020. Guille fired a 16-over-par 88 to win the individual title at the Cheyenne Triangular. The Lady Bison also won the team title.
CHEYENNE – The Cheyenne South senior Paige Guille fired a 16-over-par 88 to win the individual title at the Cheyenne Triangular on Friday at the Cheyenne Country Club.
The Lady Bison also had senior Dara Hill (fifth) and junior Brynley Guille (seventh) place in the top 10 to win the team title. South finished at 60-over 276 to capture its first team championship in school history.
kAmr96J6??6 r6?EC2= a A=2465 D64@?5 :? E96 E62> C246 WahhX]k^Am