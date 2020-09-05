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Cheyenne South senior Paige Guille watches the flight of her tee shot on the par-3 Hole No. 10 at the Cheyenne Country Club on Friday, Sept. 4, 2020. Guille fired a 16-over-par 88 to win the individual title at the Cheyenne Triangular. The Lady Bison also won the team title.

 Jeremiah Johnke/WyoSports

CHEYENNE – The Cheyenne South senior Paige Guille fired a 16-over-par 88 to win the individual title at the Cheyenne Triangular on Friday at the Cheyenne Country Club.

The Lady Bison also had senior Dara Hill (fifth) and junior Brynley Guille (seventh) place in the top 10 to win the team title. South finished at 60-over 276 to capture its first team championship in school history.

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