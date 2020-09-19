CHEYENNE – The Cheyenne Central girls tennis team will play for championships in all five divisions at the South Regional tournament today in Green River.

Senior Emily Needham won both of her matches at No. 1 singles, as did Cassadie Anderson at No. 2 singles. The No. 1 doubles tandem of Kaitlyn and Ashli Smedley, and the No. 2 team of Sarah Foster and Kaitlyn Ackerman both dropped just two combined games across their two wins. The No. 3 doubles team of Kamryn Tempel and Jena Brown also made the final.

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