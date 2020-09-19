.VERY STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY SATURDAY FOR ENTIRE SOUTHEAST
WYOMING. RED FLAG WARNINGS REMAIN IN EFFECT FWZ 301 THROUGH 310...
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO
8 PM MDT THIS EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 301 THROUGH 310...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHEYENNE HAS ISSUED A RED FLAG
WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 10 AM MDT TO 8 PM MDT SATURDAY.
* AFFECTED AREA...ALL OF SOUTHEAST WYOMING.
* WIND...SOUTHWEST 20 TO 25 MPH WITH GUSTS TO 40 MPH.
* HUMIDITY...12 TO 16 PERCENT.
* HAINES...5.
* THUNDERSTORMS...WIDELY SCATTERED DRY THUNDERSTORMS POSSIBLE
LATE SATURDAY AFTERNOON THAT COULD LEAD TO ADDITIONAL FIRE
STARTS AS WELL AS STRONG AND ERRATIC DOWNBURST WINDS.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY.
OUTDOOR BURNING IS NOT RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
&&
Weather Alert
...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT UNTIL NOON MDT SUNDAY...
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED IN COLLABORATION WITH THE
WYOMING DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY, AIR QUALITY DIVISION
AND THE WYOMING DEPARTMENT OF HEALTH.
WHAT...AIR QUALITY ALERT FOR WILDFIRE SMOKE.
WHERE...SOUTHEAST WYOMING
WHEN...THROUGH NOON SUNDAY
IMPACTS...HEAVY SMOKE FROM WESTERN WILDFIRES ALONG WITH NEARBY
CAMERON PEAK, MIDDLE FORK, AND MULLEN FIRES REMAINS OVER THE AREA.
HEALTH INFORMATION...THE WYOMING DEPARTMENT OF HEALTH RECOMMENDS THE
ELDERLY, YOUNG CHILDREN, AND INDIVIDUALS WITH RESPIRATORY PROBLEMS
AVOID EXCESSIVE PHYSICAL EXERTION AND MINIMIZE OUTDOOR ACTIVITIES
DURING THIS TIME. WILDFIRE SMOKE IS MADE UP OF A VARIETY OF
POLLUTANTS, INCLUDING PARTICULATE MATTER AND OZONE, WHICH CAN CAUSE
RESPIRATORY HEALTH EFFECT. ALTHOUGH THESE PEOPLE ARE MOST
SUSCEPTIBLE TO HEALTH IMPACTS, THE DEPARTMENT OF HEALTH ALSO ADVISES
THAT EVERYONE SHOULD AVOID PROLONGED EXPOSURE TO POOR AIR QUALITY
CONDITIONS.
CURRENT CONDITIONS...THE WYOMING DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL
QUALITY, AIR QUALITY DIVISION OFFERS NEAR REAL-TIME AIR QUALITY DATA
FOR WYOMING'S MONITORING STATIONS AND HEALTH EFFECTS INFORMATION TO
HELP THE PUBLIC INTERPRET CURRENT CONDITIONS. CURRENT AIR QUALITY
CONDITIONS ACROSS THE STATE OF WYOMING CAN BE FOUND AT
HTTP://WWW.WYVISNET.COM/
CHEYENNE – The Cheyenne Central girls tennis team will play for championships in all five divisions at the South Regional tournament today in Green River.
Senior Emily Needham won both of her matches at No. 1 singles, as did Cassadie Anderson at No. 2 singles. The No. 1 doubles tandem of Kaitlyn and Ashli Smedley, and the No. 2 team of Sarah Foster and Kaitlyn Ackerman both dropped just two combined games across their two wins. The No. 3 doubles team of Kamryn Tempel and Jena Brown also made the final.
kAmr96J6??6 t2DE’D $J5?6J ~’qC:6? H6?E a\` @? E96 52J 2?5 >256 E96 E9:C5\A=246 >2E49 2E }@] a D:?8=6D]k^Am