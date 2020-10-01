CHEYENNE – Among all other things high school athletes and teams have had to overcome during this fall sports season, the Cheyenne East girls swimming team has had to overcome much more.

With the school’s old swimming pool being closed and the new one currently under construction, the East swimming and diving teams have been forced to practice at Cheyenne Central and Cheyenne South this season.

Robert Munoz is a writer for WyoSports. He can be reached at rmunoz@wyosports.net. Follow him on twitter @rmunoz307.

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