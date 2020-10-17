...HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING...
* WHAT...WEST WINDS 35 TO 45 MPH WITH GUSTS UP TO 60 MPH.
* WHERE...CENTRAL LARAMIE COUNTY INCLUDING THE CITY OF CHEYENNE.
* WHEN...UNTIL 6 PM MDT SATURDAY.
* IMPACTS...MAINLY TO TRANSPORTATION. STRONG CROSS WINDS WILL BE
HAZARDOUS TO LIGHT WEIGHT AND HIGH PROFILE VEHICLES, INCLUDING
CAMPING AND TRACTOR TRAILERS. THERE WILL BE A HIGH RISK FOR
VEHICLE BLOW OVERS, ESPECIALLY ON NORTH TO SOUTH ORIENTED ROADS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A HIGH WIND WARNING MEANS A HAZARDOUS HIGH WIND EVENT IS EXPECTED
OR OCCURRING. SUSTAINED WIND SPEEDS OF AT LEAST 40 MPH OR GUSTS OF
58 MPH OR MORE CAN LEAD TO PROPERTY DAMAGE.
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GIRLS SWIMMING: Brewer, Robért win 2 events for South