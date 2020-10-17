CHEYENNE – Ellie Brewer and Allie Robért both won two events to help Cheyenne South to an 82-75 victory over Thunder Basin on Friday.

Brewer won the 200-yard freestyle in 2 minutes, 11.97 seconds, and the 500 free in 6:10.35. Robért touched the wall first in the 200 individual medley (2;40.56) and the 100 freestyle (1:00.94).

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