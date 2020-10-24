CHEYENNE – Senior quarterback Graedyn Buell passed for 251 yards and rushed for 162 more to help No. 1-ranked Cheyenne East to a 44-26 victory at third-ranked Rock Springs on Friday.

Buell completed 19 of 30 passes for 251 yards and five touchdowns. Sophomore Garet Schlabs hauled in six of those passes for 73 yards and two scores.

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