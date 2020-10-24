...WINTER STORM TO BRING WIDESPREAD SNOW AND BITTERLY COLD
TEMPERATURES TO MUCH OF THE AREA THIS WEEKEND...
...WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING
TO 6 AM MDT MONDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 4 TO 8 INCHES
EXPECTED. LOCALLY HIGHER AMOUNTS ARE POSSIBLE ALONG THE CHEYENNE
RIDGE.
* WHERE...INTERSTATE 80 CORRIDOR BETWEEN CHEYENNE AND SIDNEY.
* WHEN...6 PM MDT THIS EVENING UNTIL 6 AM MDT MONDAY.
* IMPACTS...DANGEROUS TRAVEL CONDITIONS DUE TO ICY, SNOW COVERED
ROADS AND LOW VISIBILITIES IN FALLING AND BLOWING SNOW.
DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS AS LOW AS 25 DEGREES BELOW ZERO
COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 10
MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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