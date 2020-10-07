CHEYENNE – “Junk ball” sessions are a regular part of Laramie volleyball practice. Balls are thrown in at odd times and at wild angles to simulate the unpredictable nature of matches where not every ball is going to come over the net after three perfect touches.

“We love that, it’s so much fun,” Lady Plainsmen junior Alexis Stucky said. “We have to scramble and make fun plays out of nothing.”

Jeremiah Johnke is the WyoSports editor. He can be reached at jjohnke@wyosports.net or 307-633-3137. Follow him on Twitter at @jjohnke.

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