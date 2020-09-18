...AIR QUALITY ALERT IN EFFECT UNTIL NOON MDT FRIDAY...
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED IN COLLABORATION WITH THE
WYOMING DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY, AIR QUALITY DIVISION
AND THE WYOMING DEPARTMENT OF HEALTH.IN EFFECT UNTIL NOON MDT
FRIDAY.
WHAT...AIR QUALITY ALERT FOR WILDFIRE SMOKE.
WHERE...ALL COUNTIES IN SOUTHEAST WYOMING.
WHEN...THROUGH NOON TIME FRIDAY.
IMPACTS...HEAVY SMOKE FROM WESTERN WILDFIRES WILL CONTINUE OVER
SOUTHEAST WYOMING THROUGH NOON FRIDAY.
HEALTH INFORMATION...THE WYOMING DEPARTMENT OF HEALTH RECOMMENDS THE
ELDERLY, YOUNG CHILDREN, AND INDIVIDUALS WITH RESPIRATORY PROBLEMS
AVOID EXCESSIVE PHYSICAL EXERTION AND MINIMIZE OUTDOOR ACTIVITIES
DURING THIS TIME. WILDFIRE SMOKE IS MADE UP OF A VARIETY OF
POLLUTANTS, INCLUDING PARTICULATE MATTER AND OZONE, WHICH CAN CAUSE
RESPIRATORY HEALTH EFFECT. ALTHOUGH THESE PEOPLE ARE MOST
SUSCEPTIBLE TO HEALTH IMPACTS, THE DEPARTMENT OF HEALTH ALSO ADVISES
THAT EVERYONE SHOULD AVOID PROLONGED EXPOSURE TO POOR AIR QUALITY
CONDITIONS.
CURRENT CONDITIONS...THE WYOMING DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL
QUALITY, AIR QUALITY DIVISION OFFERS NEAR REAL-TIME AIR QUALITY DATA
FOR WYOMING'S MONITORING STATIONS AND HEALTH EFFECTS INFORMATION TO
HELP THE PUBLIC INTERPRET CURRENT CONDITIONS. CURRENT AIR QUALITY
CONDITIONS ACROSS THE STATE OF WYOMING CAN BE FOUND AT
HTTP://WWW.WYVISNET.COM/
Weather Alert
...RED FLAG WARNING FOR WESTERN ZONES THIS AFTERNOON WITH A FIRE
WEATHER WATCH FOR SATURDAY AFTERNOON FOR MUCH OF SOUTHEAST
WYOMING...
.CRITICAL CONDITIONS LOOK LIKELY FOR SATURDAY AFTERNOON AND
EVENING ACROSS MUCH OF SOUTHEAST WYOMING DUE TO LOW HUMIDITIES
AND GUSTY WINDS.
...FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SATURDAY AFTERNOON
THROUGH SATURDAY EVENING FOR STRONG SOUTHWEST WINDS AND LOW
HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 301, 302, 305, 306, 307, 308, AND
309...
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONES 301...302...305 THROUGH
309.
* WIND...SOUTHWEST 20 TO 30 MPH WITH GUSTS TO 40 MPH.
* HUMIDITY...10 TO 15 PERCENT.
* HAINES...5.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY.
OUTDOOR BURNING IS NOT RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FIRE WEATHER WATCH MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
MAY DEVELOP. LISTEN FOR LATER FORECASTS AND POSSIBLE RED FLAG
WARNINGS.
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