CHEYENNE – Kobe Barto had a sense he was going to be playing a new position the next time he suited up for the Cheyenne South football team.

Barto had lined up at wide receiver during his sophomore and junior seasons, but also spent some time at tight end last fall when starter Hunter Scott was sidelined with an injury.

Jeremiah Johnke is the WyoSports editor. He can be reached at jjohnke@wyosports.net or 307-633-3137. Follow him on Twitter at @jjohnke.

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