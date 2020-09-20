20200829-spts-crosscountry-mc-10.JPG
Buy Now

Cheyenne South runner Kaleb Gissendanner runs toward the finish line during the Laramie County Invitational Friday, Aug. 28, 2020, at North Cheyenne Community Park. Gissendanner finished third with a time of 18:20:82. Michael Cummo/Wyoming Tribune Eagle

CHEYENNE – Kaleb Gissendanner is having the best cross-country season of his Cheyenne South career.

The senior has placed in the top 10 at all four races he has run this fall. That includes a runner-up finish at the Burns-Pine Bluffs Invitational, and a third-place showing at the season-opening Laramie County Invitational.

Jeremiah Johnke is the WyoSports editor. He can be reached at jjohnke@wyosports.net or 307-633-3137. Follow him on Twitter at @jjohnke.

Tags

comments powered by Disqus