...WIDESPREAD SNOW AND BITTERLY COLD TEMPERATURES WILL CONTINUE
THROUGH EARLY MONDAY...
...WINTER STORM WARNING IN EFFECT UNTIL 6 AM MDT MONDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW LIKELY. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6 TO 12
INCHES EXPECTED, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE OVER THE
SOUTHERN LARAMIE RANGE.
* WHERE...IN WYOMING, LARAMIE COUNTY INCLUDING THE CITIES OF
CHEYENNE AND PINE BLUFFS. IN NEBRASKA, BANNER, MORRILL, KIMBALL
AND CHEYENNE COUNTIES INCLUDING THE CITIES OF KIMBALL,
HARRISBURG, BRIDGEPORT AND SIDNEY.
* WHEN...UNTIL 6 AM MDT MONDAY.
* IMPACTS...EXTREMELY DANGEROUS OR IMPOSSIBLE TRAVEL CONDITIONS
DUE TO ICY, SNOW COVERED ROADS AND LOW VISIBILITIES IN FALLING
AND BLOWING SNOW.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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Pine Bluffs sweeps Glenrock in final match of regular season
CHEYENNE - Pine Bluffs swept Glenrock on Saturday 25-21, 25-15, 25-19 in the final match of the regular season.
Jaden Shelit had 20 kills, two aces, and six digs for the Hornets. Andrea Reifshneider added 30 assists, three aces and eight digs. Alexis Depaulitte tallied two aces, and 10 digs Kami Tangeman had 9 digs.