CHEYENNE - Pine Bluffs swept Glenrock on Saturday 25-21, 25-15, 25-19 in the final match of the regular season.

Jaden Shelit had 20 kills, two aces, and six digs for the Hornets. Andrea Reifshneider added 30 assists, three aces and eight digs. Alexis Depaulitte tallied two aces, and 10 digs Kami Tangeman had 9 digs. 

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