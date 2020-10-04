CHEYENNE – The Pine Bluffs volleyball team defeated Lusk on Saturday in three sets, 25-22, 25-18, 25-12.

Andrea Reifshneider had 26 assists and four digs. Jaden Shelit notched 14 kills, three aces, seven digs, and Abby Gray added 11 kills and two blocks for the Hornets.

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