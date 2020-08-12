CHEYENNE – Six Cheyenne American Legion Post 6 players were named first or second team All-Class AA on Monday.

Pitcher Travis Onisto and infielder Nico Vite were voted to the first team for the second time. Both were second-teamers in 2018. Onisto – a senior left-hander – went 5-2 this season, posting a 3.81 earned-run average across 59 innings. He struck out 89 batters. Vite – a college returner – batted .322 (68 for 211) with 13 doubles, 11 triples, three home runs and 50 RBIs.

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