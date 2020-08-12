...CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS CONTINUE ACROSS SOUTHEAST
WYOMING TODAY AND AGAIN THURSDAY...
...RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 8 PM MDT
THIS EVENING FOR LOW HUMIDITY AND GUSTY WINDS FOR FIRE WEATHER
ZONES 309 AND 310...
...FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH
THURSDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 309 AND 310...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHEYENNE HAS ISSUED A RED FLAG
WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 8 PM MDT
THIS EVENING. A FIRE WEATHER WATCH HAS ALSO BEEN ISSUED. THIS
FIRE WEATHER WATCH IS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH
THURSDAY EVENING.
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONES 301 THROUGH 308.
* WIND...WEST TO SOUTHWEST 15 TO 25 MPH SUSTAINED WITH GUSTS TO
40 MPH.
* HUMIDITY...8 TO 13 PERCENT.
* HAINES...5/6.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY.
OUTDOOR BURNING IS NOT RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW...OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
GUSTY WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
A FIRE WEATHER WATCH MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
MAY DEVELOP. LISTEN FOR LATER FORECASTS AND POSSIBLE RED FLAG
WARNINGS.
&&
Weather Alert
...CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS CONTINUE ACROSS SOUTHEAST
WYOMING TODAY AND AGAIN THURSDAY...
...RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 8 PM MDT
THIS EVENING FOR LOW HUMIDITY AND GUSTY WINDS FOR FIRE WEATHER
ZONES 309 AND 310...
...FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH
THURSDAY EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 309 AND 310...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHEYENNE HAS ISSUED A RED FLAG
WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 8 PM MDT
THIS EVENING. A FIRE WEATHER WATCH HAS ALSO BEEN ISSUED. THIS
FIRE WEATHER WATCH IS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH
THURSDAY EVENING.
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONES 301 THROUGH 308.
* WIND...WEST TO SOUTHWEST 15 TO 25 MPH SUSTAINED WITH GUSTS TO
40 MPH.
* HUMIDITY...8 TO 13 PERCENT.
* HAINES...5/6.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY.
OUTDOOR BURNING IS NOT RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW...OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
GUSTY WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
A FIRE WEATHER WATCH MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
MAY DEVELOP. LISTEN FOR LATER FORECASTS AND POSSIBLE RED FLAG
WARNINGS.
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Cheyenne Frontier Days 2020
For the first time in its 124-year history, the “Daddy of ’em All” was cancelled in light of the COVID-19 pandemic.
CHEYENNE – Six Cheyenne American Legion Post 6 players were named first or second team All-Class AA on Monday.
Pitcher Travis Onisto and infielder Nico Vite were voted to the first team for the second time. Both were second-teamers in 2018. Onisto – a senior left-hander – went 5-2 this season, posting a 3.81 earned-run average across 59 innings. He struck out 89 batters. Vite – a college returner – batted .322 (68 for 211) with 13 doubles, 11 triples, three home runs and 50 RBIs.