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Samuel Saunders tees off during the Wyoming State Open golf tournament on July 13, 2019, at Airport Golf Club in Cheyenne. The Wyoming Open, which is in its 64th year, is a 54-hole tournament hosting both professionals and amateurs from across the nation.

 Michael Cummo/Wyoming Tribune Eagle

CHEYENNE – Mike Lepore darted around the Airport Golf Club on Thursday, hanging signage and tying up loose ends, just as he does every year the day before the Tyrrell Wyoming State Open tees off.

Many tournament directors would be stressed that something was going overlooked, or there wasn’t enough time to complete all the tasks before the first foursomes tee off at 7:30 a.m. today.

Jeremiah Johnke is the WyoSports editor. He can be reached at jjohnke@wyosports.net or 307-633-3137. Follow him on Twitter at @jjohnke.

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