20200918-spts-StefanTonitaMug
Buy Now
Stefan Tonita. Vycktoryja Selves/courtesy

CHEYENNE – Stefan Tonita has only been in America for about a month, but he’s already making a name for himself.

The Laramie County Community College bull rider won his first collegiate rodeo last weekend at the Chadron State College rodeo. It was also LCCC’s first rodeo of the season.

Robert Munoz is a writer for WyoSports. He can be reached at rmunoz@wyosports.net. Follow him on twitter @rmunoz307.

Tags

comments powered by Disqus