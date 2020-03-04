...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM MST THIS
EVENING...
* WHAT...WEST WINDS 35 TO 45 MPH AND GUSTS UP TO 70 MPH. AREAS
OF BLOWING SNOW WILL CREATE ADDITIONAL TRAVEL IMPACTS ALONG
INTERSTATE 80 AND 25 WITH SLICK ROADS AND LOW VISIBILITIES.
* WHERE...INTERSTATE 80 BETWEEN RAWLINS AND CHEYENNE, AS WELL AS
INTERSTATE 25 BETWEEN GLENDO AND THE COLORADO STATE LINE. THIS
INCLUDES THE CITIES OF LARAMIE, CHEYENNE AND WHEATLAND.
* WHEN...UNTIL 11 PM MST TONIGHT.
* IMPACTS...MAINLY TO TRANSPORTATION. TRAVEL WILL BE DIFFICULT
ESPECIALLY FOR LIGHTWEIGHT, HIGH PROFILE VEHICLES AND CAMPERS.
BLOWING SNOW WILL CREATE AREAS OF LOW VISIBILITY ALONG WITH
SLICK TO SNOW COVERED ROADWAYS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A HIGH WIND WARNING MEANS A HAZARDOUS HIGH WIND EVENT IS EXPECTED
OR OCCURRING. SUSTAINED WIND SPEEDS OF AT LEAST 40 MPH OR GUSTS OF
58 MPH OR MORE CAN LEAD TO PROPERTY DAMAGE.
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LAS VEGAS – For better or worse, conference tournament time in college basketball is a chance for fresh starts. Everyone is undefeated, yet simultaneously winless, regardless of how the preceding 30 regular season games went.
For the University of Wyoming men’s basketball team, today is a chance to rewrite what has been a largely painful season.