LAS VEGAS – For better or worse, conference tournament time in college basketball is a chance for fresh starts. Everyone is undefeated, yet simultaneously winless, regardless of how the preceding 30 regular season games went.

For the University of Wyoming men’s basketball team, today is a chance to rewrite what has been a largely painful season.

Michael Katz covers the University of Wyoming for WyoSports. He can be reached at mkatz@wyosports.net or 307-755-3325. Follow him on Twitter at @michaellkatz.

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